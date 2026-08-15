Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var - Son Dakika
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Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Güllü\'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
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Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ses sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında, nişanlısının mahrem görüntülerini ifşa etme planları ve "Şantaj?" sorusuna "Severiz" yanıtını verdiği ifadeler dosyaya girdi.

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ses sanatçısı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında, nişanlısına yönelik şantaj planları ve mahrem görüntülerin yayılması girişimine dair şok ifadeler yer aldı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren ünlü ses sanatçısı Güllü’nün dosyasına giren yeni ses kayıtları soruşturmanın seyrini derinleştirdi. Olayla ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmeleri, dosyaya yeni boyut kazandırdı.

"BENDE ÇIPLAK VİDEOLARI VAR, YAYINLAR MISIN?"

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma dosyasına giren ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran kayıtlarda, Gülter’in nişanlısı Kervan Eminoğlu’na ait özel görüntüleri ifşa ettirmeye çalıştığı öne sürüldü. Gülter’in bir arkadaşıyla yaptığı iddia edilen telefon görüşmesinde, nişanlısının mahrem videolarını kastederek, “Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"ŞANTAJ?" SORUSUNA "SEVERİZ" YANITI

Dava dosyasında yer alan konuşmanın devamında yer alan ifadeler ise dikkat çekti. Soruşturmaya yansıyan kayıtlara göre, Gülter’in “Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum” sözleri üzerine karşı tarafın “Şantaj?” diye sorduğu, Gülter’in ise bu soruya “Severiz” şeklinde yanıt verdiği iddia edildi. Emniyet ve savcılık birimlerinin dosyaya giren bu yeni ses kayıtları ve şantaj iddiaları üzerindeki incelemeleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Magazin, Güncel, Yalova, Güllü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var - Son Dakika

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