Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

Hürmüz Boğazı\'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'nda çatışmaların gölgesinde büyük bir çevre felaketi patlak verdi. Umman açıklarında vurulan "Minoan Pioneer" adlı kuru yük gemisinden sızan petrol, 300 kilometrekareden fazla alana yayılarak İran'ın Qeshm Adası kıyılarına ulaştı. Hassas ekosistemler ve deniz canlıları tehdit altına girerken, bölgede ikinci bir tankerin karaya oturmasıyla sızıntı krizinin boyutu daha da büyüdü.

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini etkileyen çatışmaların ardından yeni bir çevre felaketi yaşanıyor. 3 Ağustos'ta Umman açıklarında saldırıya uğrayan Minoan Pioneer adlı kuru yük gemisinden kaynaklandığı değerlendirilen petrol sızıntısı, uydu görüntülerine göre 300 kilometrekareden fazla alana yayıldı. Bu alan, 40 binden fazla futbol sahasına denk geliyor. Sızıntının bir bölümü İran'ın Keşm Adası kıyılarına kadar ulaştı.

PETROL KEŞM ADASI'NA ULAŞTI 

BBC Verify'nin uydu görüntüleri üzerindeki incelemesine göre, Minoan Pioneer'daki sızıntı 10 Ağustos itibarıyla Hürmüz Boğazı'nın geniş bir bölümüne yayıldı. Petrolün deniz yüzeyinde oluşturduğu kirlilik 300 kilometrekareyi aşarken, sızıntının Keşm Adası'nın güney kıyılarına ulaştığı tespit edildi.

Reuters'ın uydu görüntüleri ve sahadan doğruladığı videolara göre Keşm'in Suza kıyılarında koyu renkli petrol kalıntıları görülürken, kirliliğin Şib Deraz bölgesine ve Hara mangrov ormanlarına doğru yayıldığı bildirildi. Çevre uzmanları, sızıntının uzun süre devam etmesi halinde kıyı ekosistemleri üzerindeki zararın büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

SIZINTININ KAYNAĞI LİBERYA BANDIRALI GEMİ 

Sızıntının, 3 Ağustos'ta Umman karasularına yakın bölgede vurulan Liberya bandıralı Minoan Pioneer adlı kuru yük gemisinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. TankerTrackers'ın uydu görüntülerine dayanan analizinde geminin sızıntının muhtemel kaynağı olduğu belirtildi.

Denizcilik güvenliği kaynakları, geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında bir saldırıya uğradığını ve olayda bir mürettebatın kaybolduğunu aktardı. Bazı analistler saldırının arkasında İran'ın olabileceğini değerlendirirken, olayın sorumluluğu bağımsız olarak kesinleştirilmiş değil. Reuters da sızıntının nedenini ve içeriğini bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

İRAN SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ 

İran ise Keşm Adası'na ulaşan petrol kirliliğinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kirliliğin adaya ulaştığını belirterek, ilk bulguların kaynağın "yabancı bir kuru yük gemisi" olduğuna işaret ettiğini açıkladı. İran tarafı ayrıca olayın bölgedeki yabancı askeri saldırılarla bağlantılı olduğunu savundu.

Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

MANGROV ORMANLARI VE DENİZ CANLILARI TEHDİT ALTINDA

Petrol sızıntısının ulaşmasıyla birlikte Keşm Adası'nın hassas ekosistemleri için de alarm verildi. Hara mangrov ormanları, çok sayıda kuş türünün yanı sıra deniz canlıları ve nesli tehlike altındaki kaplumbağalar için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Petrolün mangrovlara ve kıyı habitatlarına ulaşması, canlıların yaşam alanlarında uzun süreli hasara yol açabilir.

Çevre uzmanları, petrolün deniz ortamında kaldığı sürenin uzamasının kirliliğin daha geniş bir alana yayılmasına ve kıyı ekosistemlerinin daha fazla zarar görmesine neden olabileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ'DE İKİ AYRI PETROL SIZINTISI 

Bölgede aynı dönemde iki farklı petrol sızıntısı yaşanıyor. Keşm Adası'na ulaşan sızıntının Minoan Pioneer ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, Umman kıyılarındaki çok daha büyük ikinci sızıntı Caroline Bezengi adlı tankerden kaynaklanıyor.

Umman açıklarında karaya oturan ve Rusya'nın "gölge filosu" ile bağlantılı olduğu belirtilen Caroline Bezengi'den yayılan petrolün ise yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana ulaştığı tahmin ediliyor. Bu olayın Minoan Pioneer sızıntısından ayrı olduğu vurgulanıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların çevresel sonuçları böylece giderek büyürken, uzmanlar deniz ekosistemleri üzerindeki etkinin petrol sızıntılarının kontrol altına alınma hızına bağlı olarak yıllarca sürebileceği konusunda uyarıyor.

Hürmüz Boğazı, Liberya, Futbol, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Hürmüz Boğazı Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IKBY Başkanı Barzani’den “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek IKBY Başkanı Barzani'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek
Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5’i ağır 13 çocuk yaralandı Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5'i ağır 13 çocuk yaralandı
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa’nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor
Antalya’da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı Antalya'da  orman yangını müdahalesinde gönüllüler de devrede: Yangın tüpleri eşekle taşındı
Sinop’ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu Sinop'ta Denizde Şüpheli Cisim Bulundu
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı

21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:41
Galatasaray’ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
20:47
AK Parti’nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden gösteri
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri
20:22
Canlı anlatım: Sezonun ilk maçında kıran kırana mücadele
Canlı anlatım: Sezonun ilk maçında kıran kırana mücadele
19:59
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 22:12:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.