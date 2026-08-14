AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı - Son Dakika
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AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı

AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı
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AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünde Türkiye'nin önümüzdeki çeyrek asrına ilişkin hedeflerini içeren vizyon belgesini kamuoyuna sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı belgede yeni anayasa, Terörsüz Türkiye, yapay zeka, milli teknoloji, enerji, güçlü aile politikaları ve 2053 net sıfır emisyon hedefi öne çıktı.

AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünde gelecek 25 yıla ilişkin hedeflerini ortaya koyan vizyon belgesini açıkladı. “İkinci Çeyrek Asır Vizyonu” başlığıyla hazırlanan belgede Türkiye'nin küresel değişime uyum sağlayan değil, değişime yön veren bir ülke haline gelmesi hedeflendi.

ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KALEME ALDI

Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldı. Erdoğan, "İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak." ifadelerini kullandı.

10 ANA BAŞLIKTA GELECEK VİZYONU

10 ana bölümden oluşan belgede; “Küresel Sistemde Öncü Ülke”, “Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye”, “Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik”, “Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa”, “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün”, “Geleceğin Mimarı Gençlik” ve “Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye” başlıkları öne çıktı. Belgede Türkiye'nin yalnızca küresel gelişmelere uyum sağlayan değil, değişimin yönünü belirleyen ülkelerden biri olması hedeflendi.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Vizyon belgesinde yeni ve kuşatıcı anayasa, gelecek dönemin en önemli hedeflerinden biri olarak gösterildi. İnsan merkezli, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve denge-denetleme mekanizmalarını güçlendiren yeni bir anayasa hedefi ortaya konuldu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE”DEN “TERÖRSÜZ BÖLGE”YE

Belgede Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayrıldı. Sürecin herhangi bir arabulucu olmadan, kamu düzeni ve güvenlikten taviz verilmeden yürütüldüğü belirtildi. PKK'nın 2025 yılında kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığı ifade edilen belgede, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacağı kaydedildi. Vizyonun Türkiye sınırlarıyla sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak başta olmak üzere “Terörsüz Bölge” hedefinin de hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ENERJİDE BÖLGESEL ÜS HEDEFİ

Enerji alanında yeni nükleer santraller ve küçük modüler reaktörlerin yanı sıra rüzgar, güneş ve hidrojen yatırımlarının artırılması hedeflendi. Enerji depolama ve akıllı şebeke yatırımlarının da geliştirileceği belirtilirken, Türkiye'nin yalnızca enerjinin taşındığı bir ülke değil, enerjinin üretildiği, satıldığı ve teknolojisinin geliştirildiği bölgesel bir üs haline getirilmesi amaçlandı.

YAPAY ZEKA VE “MİLLİ VERİ” HEDEFİ

Vizyon belgesinde yapay zeka, siber güvenlik ve yerli teknoloji de önemli başlıklar arasında yer aldı. “Milli veri, yerli model” yaklaşımının öne çıkarıldığı belgede, dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedeflendi. Eğitim ile istihdam arasındaki uyumun geliştirilmesi de gelecek dönemin öncelikleri arasında gösterildi.

AİLE VE GENÇLİK POLİTİKALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Aile ve nüfus politikalarının güçlendirilmesi, gençlerin aile kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engellerin azaltılması ve kadınların çalışma hayatına katılımının desteklenmesi hedefleri de belgede yer aldı.

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Yeşil dönüşüm başlığında Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi yinelendi. Atıkların geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'a, 2053'te ise yüzde 70 seviyesine çıkarılması hedeflendi. Belgenin sonuç bölümünde AK Parti'nin ikinci çeyrek asır vizyonu; yüksek katma değerli üretim, dijital egemenlik, güçlü devlet kapasitesi, öngörülebilir hukuk ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillendirildi.

AK Parti, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı - Son Dakika

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