14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2 Aralık 2012’de Muğla Milas- Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve yıllardır kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin Adli Tıp raporu açıklandı. İzmir Adli Tıp Kurumu’nun 14 Ağustos 2026 tarihli raporu, cesedin 14 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Aydın’a ait olduğunu kesinleştirdi.

Aydın’ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde ikamet eden 1971 doğumlu Gülizar Aydın’dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Gülizar Aydın, oğlunun 31 Ekim 2017 tarihindeki müracaatı üzerine resmi olarak kayıp şahıs sıfatıyla aranmaya başlandı. Şahsın akıbetinin belirlenmesi amacıyla Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/7288 soruşturma numarasıyla dosya açıldı ve Söke JASAT dedektiflerince özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

14 YILLIK İZ SÜRME VE CİNAYET ŞÜPHESİ

Oluşturulan çalışma grubu tarafından 2012 yılından itibaren yürütülen saha, istihbari ve dijital iz araştırmalarında Gülizar Aydın’ın yaşadığına dair hiçbir emareye rastlanmadı. Bunun üzerine şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek soruşturma cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştırıldı. Araştırmalarda, Gülizar Aydın’ın resmi nikâhlı eşi Selami Aydın’ın, eşinin kaybolmasının ardından Aydın’dan ayrıldığı, yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı, eşi hakkında hiç kayıp müracaatında bulunmadığı ve ailesiyle tüm irtibatını kestiği saptandı.

Cinayet şüphesi kapsamında çevre illerdeki faili meçhul ceset kayıtları incelemeye alındı. Bu çalışmalar sonucunda, Gülizar Aydın’ın kaybolduğu 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedinin bulunduğu ve kimliğinin o günden bu yana tespit edilemediği belirlendi.

ÖZEL DAİRE BAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla birlikte dosya yeniden ele alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinleştirilmiş çalışmalarda; şüpheli eş Selami Aydın’ın olay dönemine ait HTS kayıtları, baz verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları mercek altına alındı. Teknik incelemelerde Selami Aydın’ın, cesedin bulunduğu bölgede olay tarihinde yer aldığı tespit edildi.

EŞİ SELAMİ AYDIN TUTUKLANDI

Toplanan somut deliller üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Selami Aydın’ı 11 Haziran 2026 tarihinde İzmir’deki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli, 12 Haziran 2026’da çıkarıldığı adli makamlarca "eşi kasten öldürme" şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

EN KRİTİK EKSİKLİK DNA EŞLEŞMESİYLE GİDERİLDİ

Soruşturmadaki en önemli somut delil eksikliğini gidermek amacıyla Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Haziran 2026’da İzmir Adli Tıp Kurumuna başvurarak Gülizar Aydın’ın ailesinden alınan örneklerle ceset arasında DNA karşılaştırması yapılmasını istedi.

Gülizar Aydın’ın oğlu Burak Zülam’dan alınan DNA örneği ile 2012 yılında bulunan kimliksiz ceset örneklerinin karşılaştırılması sonucunda anne-oğul yönünden tam eşleşme sağlandı. 14 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp raporuyla parçalanmış kadın cesedinin Gülizar Aydın’a ait olduğu kesinleşti ve 14 yıllık sır perdesi aralandı.