Cinsel tacizle CHP'li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde bir kadına tacizde bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yazgan, olayın bir kumpas olduğunu savunarak Ankara'ya döner dönmez milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için başvuracağını ve yargılanmayı talep edeceğini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN KENDİNİ SAVUNDU

Yazgan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi, ailesi ve partisine yönelik ağır bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Konunun savcılık soruşturmasında olması nedeniyle ayrıntılı açıklama yapamadığını ifade eden Yazgan, olayın "kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzak" olduğunu öne sürdü.

"SALDIRI VE LİNÇ GİRİŞİMİNE MARUZ KALDIM"

Olayın gerçekleştiği eve ısrarla davet edildiğini söyleyen Yazgan, burada herhangi bir konu konuşulmadan saldırıya uğradığını iddia etti. Yazgan, video kaydının alınmasından önce başına ağır bir sandalye ile defalarca vurulduğunu ve konuşma fırsatı bulamadığını savundu.

Yazgan ayrıca içeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini belirterek, olayla ilgili gerekli başvuruları yaptığını ve söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

CHP'li vekil, kendisine yönelik suçlamaların "itibar suikastı" olduğunu savunarak, olayın arkasında olduğunu düşündüğü kişiler hakkında hukuki süreci takip edeceğini söyledi.

"DOKUNULMAZLIĞIM KALDIRILSIN, YARGILANMAK İSTİYORUM"

CHP tarafından hakkında disiplin süreci başlatıldığını da belirten Yazgan, gerçeğin hem yargı hem de partisinin yürüteceği süreç sonunda ortaya çıkacağını ifade etti.

Yazgan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulunarak, Ankara'ya geçmesinin ardından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vereceğini söyledi.

Yazgan, "Ankara'ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullandı.