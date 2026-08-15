Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Erhan Çelik\'in doktor eşi Özlem Gültekin\'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
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İzmir'de kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

İzmir’de kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin’in ani vefatı şüpheli bulundu. Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan ve şiddet iddialarıyla yargıya başvuran Gültekin’in ölümüyle ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir'de 14 Ağustos sabahı meydana gelen olayda, tanınmış doktor Özlem Gültekin kliniğinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Gültekin’in acı haberi sosyal medya hesabından paylaşılırken, vefatın ardından dikkat çeken adli bir gelişme yaşandı.

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin için İzmir Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültekin’in naaşı, Örnekköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazevinin ardından savcılığın, Gültekin’in ölümündeki şüpheler üzerine resmi soruşturma başlattığı öğrenildi.

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

BOŞANMA SÜRECİ VE ŞİDDET İDDİALARI

Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir'de evlenmiş ve 2020 yılında Ali Boran ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Gültekin, Aralık 2025'te eşi Erhan Çelik hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle savcılığa başvurarak boşanma davası açmıştı. Soruşturma dosyasına giren iddialarda Gültekin, Çelik'in kendisini saçından tutarak başını araç camına vurduğunu, darbettigini ve tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Yaşanan olayların ardından savcılık, Erhan Çelik hakkında "kadına karşı tehdit" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. Suçlamaları reddeden Çelik ise dijital materyallerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep etmiş, basına yansıyan şiddet görüntülerinin ise öncesinin kırpıldığını savunmuştu. Gültekin'in ani ölümünün ardından yürütülen soruşturmanın seyri merakla bekleniyor.

Erhan Çelik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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