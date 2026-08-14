Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

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Trabzon’da 11 yıl önce  Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca  Fenerbahçe  Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 1’i  "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Rize’de oynanan maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015’te Trabzon Havalimanı’na giderken Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran yaralandı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Olayın ardından Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk soruşturmada olay yeri ve yakın çevresindeki tespitler, sanal medya paylaşımları ile olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatla olası bağlantıları nedeniyle Emre A., Nihat S., Murat D., Tayfun K. ve Yusuf Ö. şüpheli olarak değerlendirildi. Ancak yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos 2020’de şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından faili meçhul dosyalar değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırıya ilişkin dosya da yeniden incelendi. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Haziran 2026 tarihli fezlekesiyle dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Haziran 2026 tarihli kararıyla da dosyada kısıtlılık kararı verildi.

YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu yönünden yeni HTS ve baz analizleri yapıldı. Elde edilen yeni deliller üzerine 2020’de verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı, Trabzon 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Temmuz 2026 tarihli kararıyla kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan talep edilen 54 farklı ID numarasına ilişkin baz istasyonu verilerini içeren HTS kayıtları da incelemeye alındı. Çalışmada, olaydan önce birbirleriyle irtibat halinde olup olay anında iletişimleri kesilen ve olayın ardından yeniden irtibat kuran kişilerin hareketleri incelendi. Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonları da analizde kriter olarak kullanıldı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

BAZ KAYITLARINA İLİŞKİN YENİ TESPİTLER

Soruşturma dosyasına göre Yusuf Ö., 5 Haziran 2015’te verdiği bilgi sahibi beyanında olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söyledi. Ancak yeni incelemede Yusuf Ö.’nün olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Yusuf Ö.’nün saldırıdan hemen önce irtibatlı olduğu Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.’nin ise Fenerbahçe otobüsünün Rize’den geliş güzergahında bulunan Of ilçesindeki sahil yolu güzergahından baz sinyali verdiği belirlendi. Yusuf Ö., Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.'nin olay öncesi ve sonrasında birbirleriyle sık irtibat halinde oldukları; Özden Recep K.'nin de Hakan H. ve Emiral A. ile olay saatine yakın zamanda irtibatının bulunduğu tespit edildi. Bu tespitlerle 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden Yusuf Ö., Emiral A., Özgür E.ve Hakan H. yakalanıp gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Öte yandan firari şüpheli Özden Recep K.'yi arama çalışmaları da sürüyor.

Fenerbahçe, Trabzon, Futbol, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • teknobirlik.aziz teknobirlik.aziz:
    Bu durum madem bu kadar kolaydı da bu diğer adalet bakanlarımız neden bunca zaman Sümen altı ettiler bu işi yazık 3 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    11 sene sonra helal olsun !!! 2 1 Yanıtla
  • Murat Çolak Murat Çolak:
    Ee yanı kim yapmış neden yapmış 1 1 Yanıtla
  • aykut keskiner aykut keskiner:
    seferber olucaz kantenin parası çıkacak bu sene! o sene bu sene?????? 0 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    geçmiş bitmiş kaç sene olmuş. uzatmayın artık 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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