Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, nişan töreni için Muş'a giden bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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