Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, nişan töreni için Muş'a giden bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. 

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

İNCELEME BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülsüm Akbulut Gülsüm Akbulut:
    allah rahmet eylesin sabırlar versin ailelerine ??geçmiş olsun yaralılarımıza da 6 0 Yanıtla
  • Tevfik Zaloğlu Tevfik Zaloğlu:
    Hata kimde 0 1 Yanıtla
  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    Allah sabır versin zor durum lakin bizim doğuda nedense yollarda çok sık rastlanıyoruz hattalı araba kulananları lütfen biraz daha dikkatli olalim 0 0 Yanıtla
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