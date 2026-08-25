İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi? - Son Dakika
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İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

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Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan son yükselişi Haberler.com'a değerlendirdi. Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan Memiş, gram altında yıl sonu beklentisini de açıkladı. Memiş, "8.157 lira seviyesi kırılırsa 10 bin liraya kadar bu sürecin önü açılır" dedi.

Son zamanlarda altın piyasalarındaki sert dalgalanmalar, altın yatırımcısında paniğe neden oldu. Uzun vade yatırımcısı, sert fiyat yükselişleri karşısında temkinli yaklaşırken, kısa vade yatırımcısı panikle acele karar alabiliyor. Kimi zaman alınan ani kararlar da yatırımcıları hüsrana uğratabiliyor.

<a class='keyword-sd' href='/islam-memis/' title='İslam Memiş'>İslam Memiş</a>'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA ÖNEMLİ TAVSİYE

Haberler.com'da Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan son yükselişi değerlendirdi. 

Spot altının 4.650 dolar seviyesine çıkarak 15 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı süreçte Memiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara değil, orta ve uzun vadeli stratejiye odaklanması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

GRAM ALTIN 10 BİN OLUR MU?

Memiş, gram altında yıl sonu tahmini açıkladı. Olgun Kızıltepe'nin, "Gram altının 10 bin lira seviyesini görmesi mümkün mü?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bankalar, şirketler 8 ayda 7 defa revize yaptı beklentilerini. Ben yapmadım. Ocak ayında ne söylemişsem hala oradayım. Özellikle yatırımcılara şu cümleleri kullandım; hatta 2024 yılının Kasım ayından itibaren bu cümleleri kullandım: Altın 2026 yılında 3.880-5.880 dolar aralığında oyalanacak. Bu geniş bant aralığına hazırlanın. Bir manipülasyon piyasası var; ister al ister sat. Bugüne baktığımız zaman 3.950 doları da gördük geçen ay, Ocak ayında da 5.600 dolar seviyesini gördük.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

"BU SEVİYE KIRILIRSA..."

Ve gram tarafında da ilk önce 8.000 lira, Haziran'a kadar 8.000 lira, eğer 8.157 lira seviyesi kırılırsa 10.000 liraya kadar bu sürecin önü açılır öngörüm ve tahminim vardı. Bugün bu öngörümü revize yaptım mı? Hayır. Bu benim kişisel öngörüm, teknik bir çalışma, bu beni bağlar. Tabii bu 6 aylık süre içerisinde o Ocak ayında alanlar ne yaptı? İsyanlar ediyorlar; "düştü düştü düştü". Tabii kaybedince de bir günah keçisi birini ilan etmek zorundalar yani. Dolayısıyla en güzel kılıf İslam Memiş olmuş oluyor.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

Dolayısıyla burada sabırlı yatırımcılar yine 8.000 lira seviyesinin üzerini görecektir. Yani benim tahminim, kişisel öngörüm bu yönde. Tabii bu 8.157 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra önü açık. Yani altın hiçbir zaman yatırımcısını üzmez. Bekletir ama üzmez. Kimi bekletir? Sabırlı olmayanı bekletir. Sabırlı yatırımcılar zaten fiyata değil miktara odaklanır."

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ HABERİ DEĞİLDİR

Olgun Kızıltepe, İslam Memiş, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika İslam Memiş İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    boş haber inanmayin 1 0 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    İ. Memiş kim ya bol bol sallıyor, 10 atar 1 tutar, o da tutarsa 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Yani bir şey dememiş. 0 0 Yanıtla
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