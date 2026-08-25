Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin Kabaiş\'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
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Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi raporunda tespit edilen Rocuronium ve Ornidazole maddelerine ilişkin, bu kimyasalların Kabaiş'e mide yoluyla verilerek bayıltıldığını ve solunumunun felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Karabulut, Rocuronium'un normal şartlarda midede tespit edilmesinin biyokimyasal olarak mümkün olmadığını, bu maddelere erişim yetkisi olan kişilerce suçun işlendiğini savundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili adli tıp süreçlerinde yeni ve kritik bulgulara ulaşıldı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, adli tıp raporları ve genç kızın geçmiş ameliyat kayıtları üzerinde yaptıkları incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"AMELİYATHANE DIŞINDA TEMİNİ İMKANSIZ KİMYASALLAR TESPİT EDİLDİ"

Kabaiş’in 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopsi raporunu detaylandıran Avukat Karabulut, midede ve iç organlarda Rocuronium ile Ornidazole isimli iki farklı tıbbi maddenin tespit edildiğini belirtti.Karabulut, enfeksiyon tedavisinde kullanılan Ornidazole'ün yanı sıra, ameliyathaneler dışında temin edilmesi neredeyse imkansız olan ve kasları kısa sürede felç eden Rocuronium maddesinin bulunmasının olayın seyrini tamamen değiştirdiğini ifade etti.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

"11 EYLÜL'DEKİ AMELİYATTAN KALMASI OLARAK İMKANSIZ"

İlacın vücuttaki yarılanma ömrünün 30 ila 90 dakika arasında olduğuna dikkat çeken Karabulut, söz konusu maddenin Kabaiş'in 11 Eylül 2024'te geçirdiği ameliyattan kalmış olamayacağını vurguladı. Otopsi sırasında maddenin vücutta "taze halde" bulunmasının biyokimyasal açıdan eski bir ameliyata dayanmasının imkansız olduğunu kaydetti.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

"KİMYASALLARA ERİŞİMİ OLAN KİŞİLERCE BAYILTILIP KATLEDİLDİ"

Adli tıp verilerinin cinayeti açıkça kanıtladığını savunan Avukat Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim'de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Otopsi, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... - Son Dakika

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