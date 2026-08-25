Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

Üsküdar Belediyesi\'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti’nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimleriyle ilgili kararını verdi. Mahkeme, seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

Sinem Dedetaş'ın  "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği başkanvekili seçimleri olaylı geçti. Seçimleri CHP'nin adayı kazanırken, AK Parti mahkemeye giderek itiraz etti. 

MAHKEME AK PARTİ'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ

AK Parti’nin itirazını değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, seçimlerin yenilenmesine hükmetti.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE OLAYLI SEÇİM

Dört tur süren seçimde CHP Grubu'nun adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Ziya Gültekin ise 18 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

Seçim sırasında partililer arasında oy pusulalarıyla ilgili tartışma çıkmış, seçim sonrası AK Parti oy sayımında adaletsizlik yapıldığını belirterek adli süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Üsküdar Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Akp alana kadar devam 6 3 Yanıtla
  • tastekina061@gmail.com [email protected]:
    Akp kazanmazsa olmazkesın chp li üyelerden ışık geldi 6 3 Yanıtla
  • Çetin Çelik Çetin Çelik:
    utanmazlar 6 3 Yanıtla
  • Era Era:
    Şaşırdık mı ASLAAAA...!!! 0 2 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Denekki Chp i ve hakimi yanlarına almışlar 0 0 Yanıtla
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