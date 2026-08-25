Üsküdar Belediyesi\'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

Sinem Dedetaş'ın "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği başkanvekili seçimleri olaylı geçti. Seçimleri CHP'nin adayı kazanırken, AK Parti mahkemeye giderek itiraz etti.

MAHKEME AK PARTİ'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ

AK Parti’nin itirazını değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, seçimlerin yenilenmesine hükmetti.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE OLAYLI SEÇİM

Dört tur süren seçimde CHP Grubu'nun adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Ziya Gültekin ise 18 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

Seçim sırasında partililer arasında oy pusulalarıyla ilgili tartışma çıkmış, seçim sonrası AK Parti oy sayımında adaletsizlik yapıldığını belirterek adli süreci başlatacaklarını açıklamıştı.