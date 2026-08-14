Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı - Son Dakika
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Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde cenaze yemeğinin ardından silahlı saldırı paniği yaşandı. Market önündeki kalabalığın üzerine ateş açan şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçmaya çalıştı. Saldırganın geldiği araçta bulunan bir kişi ise öfkeli grup tarafından tekme tokat darbedildi. Olayda yaralanan olmadı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi 1211. Cadde üzerindeki bir marketin önünde düzenlenen cenaze yemeğinin ardından elinde silahla olay yerine gelen bir şahıs, kalabalığın üzerine ateş açtı.

KENDİSİ KAÇTI, ARKADAŞI TEKME TOKAT DARBEDİLDİ

Olayda yaralanan olmazken, vatandaşların tepki göstermesiyle saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı. Saldırgan kaçarken, geldiği araçta bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı - Son Dakika

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