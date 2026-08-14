Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve çeyrek asırlık siyasi yürüyüşünü sürdüren AK Parti, 25. yaşını Başkent Ankara’da dev bir mitingle taçlandırıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa ve teşkilata sesleneceği "25. Yıl Özel Mitingi" için Başkent Millet Bahçesi'nde coşkulu bir kalabalık toplanıyor.

KURUCULAR DA ALANA GELMEYE BAŞLADI

Vatandaşların ve partililerin alana girişleri aralıksız devam ederken, 25. yıl kutlamaları kapsamında partinin kuruluşunda harcı olan ve önemli kademelerinde görev yapan kurucu isimler de özel olarak davet edildi. Tören alanına ilk ulaşan simalardan biri, AK Parti kurucuları arasında yer alan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç oldu. Arınç’ın alana gelişi partililer tarafından ilgiyle karşılandı.

GÖZLER ERDOĞAN'IN MESAJLARINDA

Başkent Millet Bahçesi’nde coşku tavan yaparken, tüm Türkiye’nin ve siyaset kulislerinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde vereceği kritik mesajlara çevrildi. Erdoğan’ın AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri paylaşması bekleniyor.