Galatasaray tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray- Çorum FK karşılaşmasının başında sarı-kırmızılı tribünlerden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yükseldi.

MAÇIN BAŞINDA TRİBÜNLERDEN TEZAHÜRAT

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayla başladı. Karşılaşmanın başında Galatasaray taraftarları hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratında bulundu. Tribünlerden yükselen tezahürat, sezonun açılış karşılaşmasının ilk dakikalarında dikkat çeken anlardan biri oldu.