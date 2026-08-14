Galatasaray tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı - Son Dakika
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Galatasaray tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasının başında sarı-kırmızılı tribünlerden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray- Çorum FK karşılaşmasının başında sarı-kırmızılı tribünlerden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yükseldi.

MAÇIN BAŞINDA TRİBÜNLERDEN TEZAHÜRAT

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayla başladı. Karşılaşmanın başında Galatasaray taraftarları hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratında bulundu. Tribünlerden yükselen tezahürat, sezonun açılış karşılaşmasının ilk dakikalarında dikkat çeken anlardan biri oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Trendyol Süper Lig, Rams Park Stadyumu, Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tribünlerinden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yücel Uygun Yücel Uygun:
    Nealaka bu şimdi tezahürat 8 4 Yanıtla
    mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Birileri kaşıyor. Birileride oyuna geliyor. 4 0
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Helal olsun!.!.!.!.!.!....tüm takımlarımızın taraftarlarını tebrik ediyorum biri hariç!...o kendini biliyor! 5 4 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    ne ne kimin askerleri yahu gazi vefat edeli 88 yıl olmuş bırakın şu demogojiyi neyi örtbas ediyorsunuz 5 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    Aynen öyleyiz örümcek kafalılar duysun. 1 1 Yanıtla
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