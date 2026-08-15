İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

ABD ile İran arasında "ateşkes" süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair süreç adeta yılan hikayesine dönerken, İran kanadından gündem yaratan bir açıklama geldi.

"6 AYDIR KATAR TARAFINDAN ESİR TUTULUYORLAR"

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu açıkladı.

"SAVAŞ UÇAKLARI VURULDU, PİLOTLAR FIRLATMA KOLTUĞUYLA ATLADI"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta konuya ilişkin detayları açıklayan Bakırzade, ABD- İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında düşman hava savunma sistemleri tarafından 2 Su-24 tipi savaş uçağının vurulduğunu belirtti. Savaş uçaklarındaki pilotların fırlatma koltuğuyla atladığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini ve 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını aktaran Bakırzade, "Ne yazık ki, o tarihten bu yana, 6 ay geçmesine rağmen, Katar hükümeti, savaş esirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerekliliğine ilişkin dört Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olarak, bu esirlerin devredilemez haklarını görmezden gelmiş ve ihlal etmiştir." ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİM KURMALARINA İZİN VERİLMEDİ"

Bakırzade, tüm diplomatik çabalara ve takip çalışmalarına rağmen, esirlerin aileleriyle ve takip çalışmalarını yürüten yetkililerle görüşmelerine ve iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Kişileri Arama Komitesi, Katar'da esir alınan pilotların durumundan derin endişe duyduğunu ifade eder ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin üst düzey yetkilisinden, insani misyonlar ve ikili işbirliği doğrultusunda, Katar'daki İranlı pilotlarla en kısa sürede görüşme yapmasını, bu kişilerin sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için gerekli koşulları hazırlamasını önemle talep eder."

İran, Katar'daki ABD üssüne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edildikten sonra defnedildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu duyurmuştu.

TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZINI ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM

Öte yandan; ABD Başkanı Trump, dün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." iddiasını ortaya attı.

Trump'ın Hürmüz Boğazı iddiasına cevap veren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES UZATILACAK MI?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile "ateşkes" süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair soruya, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, "savaşın sonu" olduğunu ifade ederek, "ABD mutabakat zaptını ihlal etti ve çatışmaların yeniden başladığına şahit olduk ancak şimdi uzatılması gereken bir ateşkes yok. Aksine, savaşın sonu gelmişti ve bu savaş şimdi yeni bir durum kazandı." dedi.

ABD ile müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline ilişkin Erakçi, "Katar ve Pakistan, aracı olarak sadece mesaj alışverişinde bulunuyor ve temas halindeler ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadık." diye konuştu.