İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını bildirdi.

ABD ile İran arasında "ateşkes" süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair süreç adeta yılan hikayesine dönerken, İran kanadından gündem yaratan bir açıklama geldi.

"6 AYDIR KATAR TARAFINDAN ESİR TUTULUYORLAR"

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu açıkladı.

"SAVAŞ UÇAKLARI VURULDU, PİLOTLAR FIRLATMA KOLTUĞUYLA ATLADI"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta konuya ilişkin detayları açıklayan Bakırzade, ABD- İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında düşman hava savunma sistemleri tarafından 2 Su-24 tipi savaş uçağının vurulduğunu belirtti. Savaş uçaklarındaki pilotların fırlatma koltuğuyla atladığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini ve 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını aktaran Bakırzade, "Ne yazık ki, o tarihten bu yana, 6 ay geçmesine rağmen, Katar hükümeti, savaş esirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerekliliğine ilişkin dört Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olarak, bu esirlerin devredilemez haklarını görmezden gelmiş ve ihlal etmiştir." ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİM KURMALARINA İZİN VERİLMEDİ"

Bakırzade, tüm diplomatik çabalara ve takip çalışmalarına rağmen, esirlerin aileleriyle ve takip çalışmalarını yürüten yetkililerle görüşmelerine ve iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Kişileri Arama Komitesi, Katar'da esir alınan pilotların durumundan derin endişe duyduğunu ifade eder ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin üst düzey yetkilisinden, insani misyonlar ve ikili işbirliği doğrultusunda, Katar'daki İranlı pilotlarla en kısa sürede görüşme yapmasını, bu kişilerin sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için gerekli koşulları hazırlamasını önemle talep eder."

İran, Katar'daki ABD üssüne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edildikten sonra defnedildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu duyurmuştu.

TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZINI ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM

Öte yandan; ABD Başkanı Trump, dün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." iddiasını ortaya attı. 

Trump'ın Hürmüz Boğazı iddiasına cevap veren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES UZATILACAK MI?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile "ateşkes" süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair soruya, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, "savaşın sonu" olduğunu ifade ederek, "ABD mutabakat zaptını ihlal etti ve çatışmaların yeniden başladığına şahit olduk ancak şimdi uzatılması gereken bir ateşkes yok. Aksine, savaşın sonu gelmişti ve bu savaş şimdi yeni bir durum kazandı." dedi.

ABD ile müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline ilişkin Erakçi, "Katar ve Pakistan, aracı olarak sadece mesaj alışverişinde bulunuyor ve temas halindeler ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadık." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Güncel, İsrail, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Acar Serkan Acar:
    iran yine ortalığı karıştırma derdinde 3 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İRAN KATAR A SALDIRMAK İÇİN BAHANESİNİ BULDU 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Hani iran'ın hava kuvvetleri tamamen yok edilmişti uçakları imha edilmişti. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
USS Abraham Lincoln’ün yerine USS George Washington Orta Doğu’ya geliyor USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
AK Parti 25. yılını kutluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan alana böyle geldi AK Parti 25. yılını kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan alana böyle geldi
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
15:36
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
14:55
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
11:13
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:23:40. #.0.3#
SON DAKİKA: İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.