En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? - Son Dakika
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En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için bir kez daha aday olmak istemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Kuşoğlu, “Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BEN BIRAKIYORUM DEMESİ DOĞRU DEĞİL”

Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakacağı yönünde bir açıklama yapmasının CHP'de yeni adaylık tartışmalarını ve hizipleşmeleri beraberinde getirebileceğini belirten Kuşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun ‘Ben bırakıyorum’ demesini beklemiyorum ben. Böyle bir söz söylemesi doğru değil, diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, böyle bir açıklamanın parti yönetimini zorlaştıracağını savunarak, “Birilerine yönelik, ‘Sayın Kılıçdaroğlu bırakıyor. Demek ki biz aday olacağız’ denmeye başlar. Parti yönetilmez hale gelir” dedi.

En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Bülent Kuşoğlu

“HALA SÖZÜNÜN ARKASINDA”

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri sonrasında kurultay sürecinde yaptığı “Ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim ardından emin ellere bırakacağım” açıklamasını hatırlatan Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun halen bu sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin de konuşan Kuşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu, bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için” değerlendirmesinde bulundu.

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasını gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ettiğini belirterek, muhalefetin yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulmakta zorlanmaması gerektiğini ifade etti.

En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

“ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR VAR, ONLARDAN BİR TANESİ ADAY OLACAKTIR”

Parti içerisinden Türkiye'nin sorunlarına ve dünyadaki gelişmelere hakim birçok kişinin cumhurbaşkanlığı için aday olabileceğini belirten Kuşoğlu, “Çok değerli insanlar var. Türkiye'nin sorunlarına vakıf olan çok değerli insanlar var. Onlardan bir tanesi aday olacaktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu, Politika, Türkiye, Siyaset, Gündem, Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika CHP En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yüksel altun yüksel altun:
    kılıçtaroğlunun kendisi ülke için sorun. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    2002 2004 2007 2009 2010 2011 2014 2×2015 2016 2017 salladılar yıkamadılar 2 0 Yanıtla
  • MURAT BERBER MURAT BERBER:
    Kesin o çok değerli insanda sensin 0 0 Yanıtla
  • Mert demir Mert demir:
    Yüzde 5 alamayan kişiye sorulan soruya bak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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