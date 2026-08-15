Muhammed Salah\'lı Trabzonspor\'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından bordo-mavililerin Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun açılış maçına yönelik ilgi arttı. Yayıncı kuruluş, dünya genelindeki tanıtımında birçok ligden önemli yıldızlara yer verirken Trabzonspor'dan Muhammed Salah'ı da tanıtım afişine taşıdı.

40 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Muhammed Salah transferinin ardından karşılaşmaya yönelik uluslararası taleplerin rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Yayıncı kuruluşun bu ilgi doğrultusunda Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını 40 ülkede eş zamanlı olarak canlı yayınlamaya hazırlandığı ifade edildi.

MISIR'DAN BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya yönelik ilginin merkezinde özellikle Salah'ın ülkesi Mısır'ın bulunduğu belirtildi. Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında oynayacağı sezonun açılış mücadelesi, geniş yayın ağıyla farklı ülkelerdeki futbolseverlerle buluşacak.