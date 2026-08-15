Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak - Son Dakika
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Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

Muhammed Salah\'lı Trabzonspor\'un maçı 40 ülkede yayınlanacak
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Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun açılış maçı, Muhammed Salah transferinin ardından uluslararası ilgi gördü. Yayıncı kuruluşun tanıtım afişinde Salah'a da yer verilirken, karşılaşmanın dünya genelinde 40 ülkede eş zamanlı olarak canlı yayınlanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından bordo-mavililerin Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun açılış maçına yönelik ilgi arttı. Yayıncı kuruluş, dünya genelindeki tanıtımında birçok ligden önemli yıldızlara yer verirken Trabzonspor'dan Muhammed Salah'ı da tanıtım afişine taşıdı.

40 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Muhammed Salah transferinin ardından karşılaşmaya yönelik uluslararası taleplerin rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Yayıncı kuruluşun bu ilgi doğrultusunda Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını 40 ülkede eş zamanlı olarak canlı yayınlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

MISIR'DAN BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya yönelik ilginin merkezinde özellikle Salah'ın ülkesi Mısır'ın bulunduğu belirtildi. Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında oynayacağı sezonun açılış mücadelesi, geniş yayın ağıyla farklı ülkelerdeki futbolseverlerle buluşacak.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Kasımpaşa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • caps lock caps lock:
    Şişirmeyin bu kadar 5 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Türkiye ligi takip edilmiyor.ilgi görmüyor. Konuşulan takip edilen sadece Galatasarayın şampiyonlar ligi maçları. 1 0 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    zaten kaç ülka kalıyo geriye desene tüm dünya izliycek ))) fas lübnan beokofaso cad vs vs 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak - Son Dakika
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