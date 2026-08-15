Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi - Son Dakika
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Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve ailesine ait malvarlığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren mal varlığı bilgileri, Kuriş ailesinin üzerine tescilli devasa gayrimenkul varlığını gözler önüne serdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve ailesine ait malvarlığı ortaya çıktı.

Soruşturma birimlerince tespit edilen bilgilere göre, İstanbul ve Sakarya ağırlıklı olmak üzere aile üyelerinin üzerinde toplamda 191 adet aktif gayrimenkul kaydı bulunuyor.

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

MÜLK LİSTESİNDE NELER VAR?

Dosyaya giren yeni tespitlere göre, özellikle İstanbul'un en kıymetli semtlerindeki lüks konutlar ile Sakarya'daki devasa arazi ve ticari mülkler göze çarpıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde, lüks konut bölgesinde yer alan bir dubleks mesken ile bir daire. 

Üsküdar Altunizade'de 9 bin 31 metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu tarihi ahşap ev, 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman ve Kısıklı'da 462 metrekarelik kagir/bahçeli ahşap ev ve arsası.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde ahırı olan ahşap ev ve geniş tarla alanları.

Adapazarı'nda, Tekeler ve Palak Yurdu mevkilerinde toplamda onlarca dönümü bulan çok sayıda tarla ve imarlı arsa.

Sakarya Erenler'de bin 55 metrekarelik alanda yer alan 3 katlı betonarme iş yeri, ofis ve arsası.

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

ANNE KURİŞ'İN ÜZERİNE KAYITLI 138 TAŞINMAZ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; gayrimenkul varlığının en büyük bölümünün Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş üzerine tescillendiği belirlendi. Anne Kuriş'in üzerine kayıtlı tam 138 taşınmaz olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden baba Mahmut Sabri Kuriş üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde 14 ve Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine ise 13 taşınmaz kaydı bulunuyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet birimleri, söz konusu gayrimenkul ağının finansal kaynağını, şirket devir hareketlerini ve ticari ilişkilerini incelemeye devam ediyor.

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Son Dakika alihan kuriş Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Bu ne arkadaş bizde tırmalıyoruz. Yolunu çizen herkes patron oluyor. 3 1 Yanıtla
  • bafrali Kaya bafrali Kaya:
    Size ne 0 2 Yanıtla
  • bafrali Kaya bafrali Kaya:
    Size ne bundan 0 1 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    çüşşş 1 0 Yanıtla
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