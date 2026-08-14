Galatasaray\'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmadaki yedek kulübesi dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların yedekleri arasında kaleci Jankat Yılmaz, sol bek Eren Elmalı, ön libero Lesley Ugochukwu, merkez orta saha İlkay Gündoğan, savunmacı Kaan Ayhan, ön libero Renato Nhaga, sol bek Kazımcan Karataş, sağ bek Wilfried Singo, stoper Arda Ünyay ve ön libero Mario Lemina yer aldı.

1 KALECİ, 5 SAVUNMACI, 4 ORTA SAHA

Galatasaray'ın yedek kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun bulunmaması göze çarptı. Sarı-kırmızılıların kulübesinde 1 kaleci, 5 savunmacı ve 4 orta saha oyuncusu bulunurken, hücum hattında görev yapan herhangi bir futbolcu yer almadı.

OKAN BURUK: HEPİMİZİN GÖZÜNE ÇARPIYOR

Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşma öncesinde yedek kulübesindeki hücumcu eksikliğine dikkat çekti. Buruk, "Kulübeden gelecek oyunculara bakınca, öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor." ifadelerini kullandı.