Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen program başladı. Partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda toplanan binlerce kişiye seslendi. "Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak" diyen Erdoğan, "Ne yapıyorsak evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti 25 yaşında. Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

EMİNE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığın bulunduğu programa eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Erdoğan'ın alana gelişinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Acar'ın konuşmasının ardından Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlerin yer aldığı kısa film gösterildi. Programda, dron gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Özel gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması gerçekleşti. Erdoğan, "Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25’inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Muhabbetimiz, dostluğumuz ebedi olsun, ebedi kalsın. Gönül coğrafyamızda kalbi bizimle atan tüm dostları selamlıyorum. Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına selam gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Programda, dron gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:  

"AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Yapamazlar dediler, yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik.

Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

"FATİH'İN EMANETİ AYASOFYA'YI YENİDEN İBADETE AÇTIK"

Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik, üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik, Fatih’in emaneti Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık.

"GABAR'DA GÜNLÜK 83 BİN VARİL PETROL ÜRETİYORUZ"

Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Terörün kol gezdiği Gabar’da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz’deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor, TOGG’u gördükçe gurur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

"KİMSE BİZDEN YORULMA BEKLEMESİN"

Bizi yolumuzdan çevirmek istediler. Darbe senaryosu yazdılar, provokasyon yaptılar, hepsini püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin.

Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak. Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.

"TÜRKİYE'Yİ 40 YILLIK SIKINTIDAN KURTARIYORUZ"

'Terör sorununu biz çözeceğiz' dedik. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıllık sıkıntıdan kurtarıyoruz. Şunu unutmayacağız, bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, kardeşlik güçlendirecek. 21'inci yüzyılı, inşallah kardeşlik 'Türkiye Yüzyılı' yapacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın, bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak, ülkenin enerjisi heba olmayacak.

"KARDEŞLİĞİMİZ YENİDEN ANLAM KAZANIYOR"

Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, 'Büyük Türkiye Cumhuriyeti' geliyor. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor, Türkiye Yüzyılı’nın şafağı şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor, tarih yeniden yazılıyor.

Tayyip Erdoğan olarak, siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle, inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe, bu sevdamız dinmeyecek. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, tarihini idrak eden, imanlı, vatansever bir gençlik geliyor. En büyük eserim, bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek oldu."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar - Son Dakika
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