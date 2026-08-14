68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 66 yaşındaki adam, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 68 yaşındaki yatalak eşi Asya Cebe’yi bıçaklayarak katletti. Şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan S.C. ile yatalak olan eşi Asya Cebe arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YATALAK EŞİNİ KATLETTİ

Tartışma sırasında 66 yaşındaki S.C., eşini bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 68 yaşındaki Asya Cebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Yapılan incelemenin ardından Asya Cebe'nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılacak ön otopsinin ardından cenazenin, detaylı otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan S.C. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Nusaybin, Gözaltı, Cinayet, Güncel, Mardin, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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