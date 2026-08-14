68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Mardin’in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan S.C. ile yatalak olan eşi Asya Cebe arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YATALAK EŞİNİ KATLETTİ

Tartışma sırasında 66 yaşındaki S.C., eşini bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 68 yaşındaki Asya Cebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Asya Cebe'nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılacak ön otopsinin ardından cenazenin, detaylı otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan S.C. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.