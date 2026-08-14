3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler - Son Dakika
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3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde saflara katılan belediye başkanlarının rozetlerini bizzat taktı. 5'i CHP'den olmak üzere Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'den istifa eden toplam 7 belediye başkanı, düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen görkemli program, siyasette dikkat çeken katılımlara sahne oldu. Farklı siyasi partilerden seçildikten sonra istifa eden belediye başkanları için rozet takma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan isimlerin rozetlerini bizzat takarak AK Parti saflarına geçişlerini resmileştirdi.

AĞIRLIK CHP'Lİ BAŞKANLAR

Törende muhalefet partilerinden ayrılan birçok belediye başkanı yer aldı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan isimler şunlar oldu:

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı: Yakup Odabaşı

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı: Selim Çırpanoğlu

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
Kahramankazan Belediye Başkanı: Selim Çırpanoğlu

Kütahya Domaniç Belediye Başkanı: Engin Uysal

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
Domaniç Belediye Başkanı: Engin Uysal

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı: Türker Başoğlu

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı: Türker Başoğlu

Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı: Saim Zileli

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
 Eceabat Belediye Başkanı: Saim Zileli

YENİDEN REFAH VE DEM PARTİ'DEN DE KATILIM  

Katılımlar yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin de AK Parti  saflarına geçti.  

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin

DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da AK Parti saflarına geçen isimler arasında yer aldı.

3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
 İdil Belediye Başkanı 
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, AK Parti, Siyaset, Ankara, Refah, Son Dakika

Son Dakika AK Parti 3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler - Son Dakika
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