77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

ABD'de 77 yaşındaki bir adam, süpermarkette 17 yaşındaki kadın çalışanla yaşadığı tartışmanın ardından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı adamın birden fazla kişinin saldırısına uğradığı ve yere düştükten sonra da tekmelendiği görüldü.

Virginia eyaletinin Norfolk kentinde meydana gelen olay, alışveriş yapmak için süpermarkete giden Bert Atienza'nın ölümüne neden oldu.

77 yaşındaki Atienza, eşi Josephine ile birlikte alışveriş yaptığı sırada 17 yaşındaki bir kadın çalışanla tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışma, genç çalışanın alışveriş arabasıyla koridorda hızla ilerleyerek Josephine'e neredeyse çarpmasıyla başladı.

Olayın ardından Bert'in genç çalışana tepki gösterdiği belirtildi. Josephine'in aktardığına göre eşi, çalışana neden özür dilemediğini sordu.

Ancak kısa süre sonra tartışma büyüdü. İddiaya göre genç çalışan, çiftin üzerine bir kutu fırlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan tartışmaya rağmen Bert ve Josephine alışverişlerine devam etti. Ancak iddiaya göre bir süre sonra genç çalışanın ebeveynleri Travis White ve Erika Mitchell mağazada çifti buldu.

Çiftin daha sonra Bert'e saldırdığı öne sürüldü.

Yaşlı adama yerde de saldırdılar

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde Bert'in birden fazla kişi tarafından çevrelendiği, itildiği ve yumruklandığı görülüyor. Yaşlı adam yere düştükten sonra saldırının sona ermediği, saldırganların yerde yatan Bert'i tekmelemeye devam ettiği belirtiliyor.

Bert'in eşi Josephine, saldırı sırasında büyük korku yaşadığını söyledi.

"Etrafını sardılar. Yetişkinlerden biri kocamın yüzüne vurdu. Yere düştü. Çok korktum. Neler olduğunu bilmiyordum" diyen Josephine, eşinin yere düştükten sonra da saldırıya uğradığını anlattı.

Josephine, "Yerdeyken bile onu tekmeliyorlardı. Onlara durmalarını söyledim. Kocamın kalp sorunları var" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Josephine'in daha sonra ağır yaralanan eşini kollarının arasına aldığı görülüyor. Saldırganların ise olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Josephine'in anlatımına göre Bert, saldırının hemen ardından hâlâ konuşabiliyordu. Eşine yalnızca, "Kalkmama yardım et" dedi.

Ancak aldığı ağır darbeler nedeniyle Josephine onu ayağa kaldırmaya çalışmadı. Kısa süre sonra Bert'in bilincini kaybettiği belirtildi.

Bir gün sonra hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Bert Atienza, başına aldığı künt travma nedeniyle saldırıdan yalnızca bir gün sonra, 8 Haziran'da hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın ardından 77 yaşındaki adamın ölümünü cinayet olarak değerlendirdi.

Polis, saldırıyla bağlantılı olarak 44 yaşındaki Travis White ve 42 yaşındaki Erika Mitchell'i gözaltına aldı.

İkili ilk olarak toplu şekilde ağır yaralama, ağırlaştırılmış kasten yaralama ve ağır bir suç işlemek amacıyla komplo kurmakla suçlandı. Ancak mahkeme kayıtlarına göre suçlamalar daha sonra ikinci derece cinayet suçlamasına yükseltildi.

Sanıkların avukatı: Olay planlı değildi

White ve Mitchell'in avukatı ise müvekkillerinin cinayet işleme amacıyla hareket etmediğini savundu.

Avukat, çiftin süpermarkete kızlarının yaşadığı olayın ardından onu korumak amacıyla gittiğini ve olayın önceden planlanmadığını ileri sürdü.

WTKR News'e konuşan avukat, "Oraya bunların herhangi birinin yaşanması amacıyla gitmediler. Duygusal bir durumdu. Kızları onları aradı. Çok üzgündü" dedi.

Avukat ayrıca olayların büyük ölçüde anlık geliştiğini savunarak, çiftin kızlarının güvende olduğundan emin olmak için süpermarkete gittiğini söyledi.

Sanıkların avukatı, mevcut delillerin saldırının ölümle sonuçlanacağının önceden öngörüldüğünü göstermediğini de ileri sürdü.

White ve Mitchell'in halen Norfolk Hapishanesi'nde kefaletsiz olarak tutulduğu bildirildi.

17 yaşındaki çalışan da suçlandı

Bert Atienza ile tartıştığı iddia edilen 17 yaşındaki kadın çalışan da olayla bağlantılı olarak suçlandı.

Genç çalışanın saldırı ve darp, ağırlaştırılmış kasten yaralama ve ağır bir suç işlemek amacıyla komplo kurmakla suçlandığı belirtildi. Genç kızın Norfolk Çocuk Tutukevi'nde tutulduğu bildirildi.

Süpermarket yönetimi ise 17 yaşındaki çalışanın artık şirket bünyesinde çalışmadığını doğruladı ve soruşturma kapsamında polisle iş birliği yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

77 yaşındaki Bert Atienza'nın ölümü, 42 yıllık eşi Josephine ve oğulları Jobert Atienza'yı geride bıraktı.