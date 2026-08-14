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Dereye Giren Genç Boğuldu

Dereye Giren Genç Boğuldu
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Manisa'da serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki İbrahim Karabaş boğularak hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, serinlemek için dereye giren İbrahim Karabaş (16), boğularak hayatını kaybetti. Karabaş'ın cansız bedeni, su altı arama ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu dereden çıkarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Dağyenice Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de bir inşaatın elektrik işlerini tamamlayan İbrahim Karabaş, beraberinde ustası ve arkadaşıyla birlikte dönüş yoluna geçti. Yol üzerinde mola veren grup, serinlemek amacıyla 'Kocadere' olarak bilinen dereye girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karabaş'ı fark eden ustası ve arkadaşı, genç çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla Karabaş'ı sudan çıkaramayacaklarını anlayan usta ve arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Su altı arama-kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından Karabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karabaş'ın dereden çıkarılan cenazesi, nöbetçi savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Karabaş'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizleri geçirdi. Olayın ardından Karabaş'ın yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereye Giren Genç Boğuldu - Son Dakika

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