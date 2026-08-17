Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi - Son Dakika
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Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
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İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’nun partisi Likud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da fotoğrafının yer aldığı propaganda afişlerini Tel Aviv’deki reklam panolarına astı. Bölgedeki bazı lider ve siyasetçilerin yan yana getirildiği afişte, “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” mesajı kullanıldı.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki reklam panolarına asılan propaganda afişleri dikkat çekti. Afişlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleri hedef alındı.

AFİŞTEKİ İSİMLER VE DİKKAT ÇEKEN SLOGAN

Partilerin seçim öncesi propaganda faaliyetlerinin hız kazandığı İsrail'de, Likud partisinin Tel Aviv sokaklarına astığı yeni afişler tartışma yarattı. Hazırlanan reklam panosunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları yan yana kullanıldı. Bu dikkat çeken isimlerin yer aldığı afişte, seçmene yönelik olarak "Onlar, Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin" ifadelerine yer verildi.

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

HEDEF SEÇMENİ KONSOLİDE ETMEK

Ülkede 27 Ekim'deki seçimler öncesinde İsrailli siyasilerin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Likud partisinin özellikle seçim dönemlerinde veya siyasi kriz zamanlarında bu tür propaganda yöntemlerine sıklıkla başvurduğu biliniyor. Söz konusu skandal afiş hamlesinin arka planında yatan temel stratejinin, İsrail kamuoyunda tepki toplayan bölgesel liderler ve siyasetçileri aynı karede sunarak iç siyasette güvenlik odaklı bir algı oluşturmak olduğu belirtiliyor. Bu yöntemle birlikte, kriz dönemlerinin yarattığı atmosferden faydalanılarak partinin seçmen tabanının konsolide edilmesi hedefleniyor.

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Son Dakika Dünya Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi - Son Dakika
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