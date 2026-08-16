Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’in açılış haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, rakip takım formasıyla Gençlerbirliği tribününde bulunan küçük bir taraftarın formasının çıkartılması tepkilere neden oldu. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çocuğun babası ise yaşananlar sırasında kendilerine yardımcı olan polis memuruna teşekkür etti.

Süper Lig’in açılış haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde yaşanan bir olay tepkileri çekti.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN FORMASI ÇIKARTILDI

Gençlerbirliği taraftarlarının yer aldığı tribün bloğunda maçı babasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla takip eden küçük bir taraftar, çevredeki bazı kişilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik ve baskının ardından küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarttırıldı.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ: SORUŞTURMA VE GÖZALTI KARARI

Olayın sosyal medyaya yansıması ve tepkilerin büyümesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "15/08/2026 tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir."

BABASI YAŞANANLARI ANLATTI

Öte yandan olayın ardından minik taraftarın babası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yaşanan olay sırasında stadyumda görevli bir polis memurunun kendilerine yardımcı olduğunu belirten baba, "Yunus polisi komiserden Allah binlerce kez razı olsun. O kalabalığın içinden tek başıma çıkamazdım. ‘Ben de babayım bana emanet et, korkma’ dedi. Oğlumu polis elbisesiyle yanıma getirdi, teslim etti. Böyle insanlara ne denebilir ki" dedi. 

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Ankara Başsavcılığı, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Gündem, Ankara, Güncel, Çocuk, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ankara Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu
Gaziantep’te engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 zanlı tutuklandı Gaziantep'te engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 zanlı tutuklandı
AK Parti’nin 25. yılına özel dron gösterisi AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi
Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu
İran’dan Trump’a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir

00:02
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
23:25
Fenerbahçe’ye sezonun ilk şoku Öne geçtiği maçı kaybetti
Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti
23:20
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
22:15
Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
22:06
Sidiki Cherif Premier Lig’e gitti Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
21:18
Tepkiler çığ gibi Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:54
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı İşte sonuç
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 02:55:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.