18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı

İsviçre'nin Bürgenstock kentinde Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ABD- İran görüşmelerinin ilk turundan gelen olumlu mesajlar, küresel piyasalarda rahatlama yarattı.

Yaklaşık 18 saat süren müzakerelerin ardından arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan, görüşmelerde "cesaret verici ilerleme" sağlandığını açıkladı. Tarafların Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, Lübnan'daki ateşkes ve İran'ın dondurulmuş varlıkları gibi kritik konularda ilerleme kaydettiği bildirildi.

Görüşmeler sırasında İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren açıklamalarını protesto ettiği yönündeki iddialar gündeme gelse de müzakerelerin devam ettiği ve tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı açıklandı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberlerin ardından petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Brent petrol, gün içindeki yükselişini geri vererek yüzde 0,4 düşüşle varil başına 80,17 dolara geriledi. ABD ham petrolü ise yüzde 1,2 yükselişle 77,52 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge de çatışmalar sırasında görülen zirve seviyelerin altında kalmaya devam etti.

Piyasalarda, görüşmelerin başarısız olacağı ve bölgedeki gerilimin enerji arzını olumsuz etkileyeceği yönündeki endişelerin azalmasının etkili olduğu değerlendirildi.

KÜRESEL BORSALARDA KAYIPLAR SINIRLANDI

ABD-İran görüşmelerinden gelen olumlu haberler hisse senedi piyasalarındaki satış baskısını da hafifletti. S&P 500 vadeli endeksi önceki kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 0,2 ekside işlem görürken, Nasdaq vadeli endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Avrupa piyasalarında ise Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydederken, Almanya DAX vadeli endeksi yatay seyretti. İngiltere FTSE vadeli endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.