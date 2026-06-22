Kolombiya'da Sağcı Adayın Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da Sağcı Adayın Zaferi

22.06.2026 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abelardo de la Espriella, Trump'ın desteğiyle Kolombiya Cumhurbaşkanı seçimini kazandı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklandı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.

Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği Espriella, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarına göre seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarını Kolombiya'nın Karayip kenti Barranquilla'da takip eden Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçimden zaferle çıktıklarını duyurdu.

Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımadı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise X'teki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."

Sandığa katılımın yüzde 61,5 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıyan seçim, son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak görülüyor.

Seçimi resmi olarak kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, Kolombiya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Sağcı Adayın Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı Şırnak'ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakkari’ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı Hakkari'ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı
Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü
Beyoğlu’nda 24 saatlik eylem yasağı Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti O anlar kamerada Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
00:29
CHP İzmir’de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
00:01
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
22:51
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 04:11:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Sağcı Adayın Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.