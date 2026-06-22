Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

Hakan Çalhanoğlu\'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22.06.2026 23:19
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Hakan Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, tatiline devam ettiği San Francisco’dan fotoğraf paylaştı. Bazı futbolseverler yapılan paylaşıma tepki göstererek, ''Bizler üzüntüden uyuyamadık, onlar hiçbir şey olmamış gibi tatilin keyfini çıkarıyor'' yorumlarında bulundu. Sinem Çalhanoğlu, geride bıraktığımız günlerde de bir paylaşım yaparak milli futbolculara gereksiz abartılı eleştiri yapıldığını dile getirmişti.

Avustralya ve Paraguay'a kaybeden  A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda puan alamayarak turnuvaya ikinci maçlar sonunda veda etmişti. 

SİNEM ÇALHANOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Milli takımı desteklemek üzere ABD'de bulunan Hakan Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, tatiline devam ettiği San Francisco’dan fotoğraf paylaştı. 

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Sinem Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı bazı futbolseverler tarafından büyük tepki gördü. Futbolseverler, milli takım oyuncularının ve ailelerinin vurdumduymazlığını dile getirerek yapılan içecekli paylaşımı eleştirdi. Yapılan yorumlarda ''Bizler üzüntüden uyuyamadık, onlar hiçbir şey olmamış gibi tatilin keyfini çıkarıyor'' ifadeleri yer aldı. 

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sinem Çalhanoğlu, Paraguay maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak milli futbolculara gereksiz abartılı eleştiri yapıldığını dile getirmiş, ''Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır'' demişti. 

İşte Sinem Çalhanoğlu'nun o paylaşımı:

''Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız.

Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.''

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, San Francisco, Dünya Kupası, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Bunlara bodrumdan villa verilirken kimse ses çıkartmadı da şimdi mi tepki geliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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