Hakan Çalhanoğlu\'nun eşinden tepki çeken paylaşım

Avustralya ve Paraguay'a kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda puan alamayarak turnuvaya ikinci maçlar sonunda veda etmişti.

SİNEM ÇALHANOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Milli takımı desteklemek üzere ABD'de bulunan Hakan Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, tatiline devam ettiği San Francisco’dan fotoğraf paylaştı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Sinem Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı bazı futbolseverler tarafından büyük tepki gördü. Futbolseverler, milli takım oyuncularının ve ailelerinin vurdumduymazlığını dile getirerek yapılan içecekli paylaşımı eleştirdi. Yapılan yorumlarda ''Bizler üzüntüden uyuyamadık, onlar hiçbir şey olmamış gibi tatilin keyfini çıkarıyor'' ifadeleri yer aldı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sinem Çalhanoğlu, Paraguay maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak milli futbolculara gereksiz abartılı eleştiri yapıldığını dile getirmiş, ''Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır'' demişti.

İşte Sinem Çalhanoğlu'nun o paylaşımı:

''Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız.

Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.''