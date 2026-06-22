Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
22.06.2026 20:28
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AK Parti MKYK toplantısının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir mesaj verdi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre Erdoğan, “Yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasının önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini söylediği öğrenildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ YASA ÇALIŞMASI MECLİS'E GELİYOR

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre Erdoğan, toplantının başında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın süreçle ilgili yasa teklifinin Meclis’in tatile girmesinden önce sevk edilip edilmeyeceği ile ilgili tartışmalara noktayı koyacak netlikte ifadeler kullandığı belirtildi.

Erdoğan’ın “Yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasa çalışmasına önümüzdeki günlerde meclise sunacağız” dediği öğrenildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Şerife Güzel, AK Parti, Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Bütün herkes için hayırlı olur inşallah kimsenin kanı dökülmez bir daha. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı - Son Dakika
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