Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

23.06.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de iddiaya göre bir kişi metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin telefonundaki incelemede kadının fotoğraflarına rastlandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nde bir kadın, kendisini gizlice fotoğrafladığı iddia edilen bir kişiyi fark etti. Kadının tepki göstermesi üzerine çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

"GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKTİ" İDDİASI

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Şişli Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
Paylaşım yanlış anlaşılınca milyonlar dakikalar içinde onu tanıdı Paylaşım yanlış anlaşılınca milyonlar dakikalar içinde onu tanıdı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı

19:49
Galatasaray Basketbol Takımı’nda 2 ayrılık
Galatasaray Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık
18:49
Icardi Arjantin’de mahsur kaldı, Türkiye’ye dönemiyor
Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor
18:30
Sergen Yalçın, ’’Ne olur beni çıkar’’ diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
18:02
A Milli Takım’ın çektiği 62 şut analiz edildi Sonuç fiyasko
A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:10:19. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.