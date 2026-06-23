Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nde bir kadın, kendisini gizlice fotoğrafladığı iddia edilen bir kişiyi fark etti. Kadının tepki göstermesi üzerine çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

"GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKTİ" İDDİASI

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.