Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı - Son Dakika
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Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

23.06.2026 17:59
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile barış müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. 2022 yılında yapılan İstanbul görüşmelerini hazırlatan Putin, "Ukrayna ile, İstanbul görüşmeleri temelinde barış görüşmelerine hazırız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Rusya, 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde, Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır." dedi.

PUTİN: UKRAYNA İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Moskova’da hükümet yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Putin, 2022 yılında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen İstanbul görüşmelerini işaret etti. 

Putin, "Ukrayna ile, İstanbul görüşmeleri temelinde barış görüşmelerine hazırız." ifadelerini kullandı. Moskova'nın diplomatik çözüme açık olduğunu savunan Putin, yeni bir sürecin bu kararlar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Putin, saldırıların Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini durduramayacağının altını çizerek Rusya'nın barışçıl müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini vurguladı.

"UKRAYNA, SİVİL ALTYAPIYA SALDIRI TAKTİĞİNİ BENİMSİYOR"

Ukrayna saldırılarıyla ilgili tehditlerin önlenmesinde öncelikli sorumluluğun Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarında bulunduğunu belirten Putin, "Bununla birlikte, Rus hükümeti de bu tür eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek, sıfıra indirmek için ek önlemler almalı." dedi. Putin, Ukrayna'nın, cephedeki durum kötüleştikçe Rusya’daki sivil tesisler ve sivil altyapıya saldırı taktiğini benimsediğini söyledi.

Ukrayna’nın, Rusya’daki enerji arzında sorun yaratmayı ve turizm sezonunu etkilemeyi hedeflediğini kaydeden Putin, söz konusu niyetin çeşitli kanallardan kendilerine açıkça iletildiğini ifade etti.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ

Mart 2022’de Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri, savaşın ilk döneminde tarafları diplomatik bir zeminde bir araya getiren en önemli girişimlerden biriydi; görüşmelerde Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü, güvenlik garantileri ve askeri yapılanması gibi hassas konular masaya yatırılırken, insani boyut açısından da esir takası konusunda taraflar arasında bir mutabakata varılmıştı.

Ancak, sahadaki gelişmelerin ve özellikle Buça’dan gelen haberlerin ardından karşılıklı güvenin tamamen sarsılması sonucu İstanbul Süreci ne yazık ki nihai bir barış anlaşmasına evrilemedi ve diplomatik kanallar kısa süre içinde tıkanarak yerini yeniden yoğun çatışmalara bıraktı.

Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı - Son Dakika

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