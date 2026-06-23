Trump, İran\'a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomasi sürecinin olumlu ilerlediğini belirtirken, Tahran yönetimine çok sert uyarılarda bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın askeri ve ekonomik olarak çöktüğünü savunarak, "Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım" dedi.

SORULARI YANITLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninin ardından dış politikaya ve bölgesel krizlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'ın hedefinde ağırlıklı olarak İran ve bölgedeki askeri dengeler vardı.

"DONANMALARI GİTTİ, EKONOMİLERİ ÇÖKTÜ"

İran'ın ABD üzerinde herhangi bir koz sahibi olup olmadığı yönündeki bir soruya doğrudan yanıt veren Trump, Tahran yönetiminin son dönemde çok ciddi kayıplar verdiğini savundu. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne süren ABD Başkanı, "Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ülkenin füze, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma sistemlerinin de ağır darbeler aldığını iddia etti.

"HÜRMÜZ ÜZERİNDE TAM KONTROLE SAHİBİZ"

Bölgedeki deniz ticaretinin güvenliği ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusuna da değinen Trump, ABD'nin askeri üstünlüğünün altını çizdi. İki önemli sonuç elde ettiklerini belirten Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birincisi Hürmüz Boğazı açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım."

Trump, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının, gerçekleştirilen hava saldırılarından çok daha etkili olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekleyerek, gerektiğinde benzer bir askeri uygulamanın çok kısa bir sürede yeniden hayata geçirilebileceği mesajını verdi. Tahran yönetimine "Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız" sözleriyle seslenen Trump, aksisi bir durumda pozisyonlarının değişeceğini kaydetti.

NETANYAHU SORUSUNA YANIT: BEN SORUN ÇÖZEN BİRİYİM"

Bir gazetecinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceği" yönündeki açıklamasının, İran ile sağlanan ateşkes ve bölgesel istikrar çabalarını nasıl etkileyeceğine dair sorusuna Trump, kendine has üslubuyla yanıt verdi. Doğrudan Netanyahu'nun sözlerini eleştirmekten kaçınan Trump, "Ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim" diyerek kendi yönetimine olan güvenini ortaya koydu.

Bölgedeki diplomatik temasları yöneten Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çalışmalarından övgüyle bahseden Trump, Cumhuriyetçi yönetimin dış politika ve ulusal güvenlik konularında çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu savundu.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİNE ÖVGÜ

Konuşmasında son olarak İsviçre'de yürütülen diplomatik temaslara da değinen ABD Başkanı Donald Trump, Yardımcısı JD Vance'in buradaki açıklamalarını ve performansını takdir etti. Vance için "Çok zeki bir adam, harika bir iş çıkardı" diyen Trump, bu vesileyle muhalefetteki Demokrat Partili bazı siyasetçileri de eleştirmeyi ihmal etmedi.