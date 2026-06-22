Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İSTANBUL'da sanal medya platformunda başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ö., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sanal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde başörtülü kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen H.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan H.Ö., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.