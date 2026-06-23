Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı - Son Dakika
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Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı

23.06.2026 23:38
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Antalya'da tesettürlü bir kadına markette sözlü tacizde bulunup, "İyice kapatmışsınız kendinizi, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?" şeklinde skandal sözler sarf eden adam gözaltına alındı.

Antalya'da tatil yapan başörtülü bir kadın, alışveriş yapmak için girdiği markette bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Genç kadın, sırada beklediği esnada yanındaki bir adamın giyim kuşamına yönelik skandal müdahalesiyle karşılaştı. Başörtülü kadın, adamla aralarında geçen o skandal diyaloğu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"DENİZE DE BÖYLE Mİ GİRİYORSUNUZ?"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve kullanıcıları ikiye bölen o diyalogda, vatandaşın genç kadına yönelik ön yargılı ve sorgulayıcı tavrı dikkat çekti. İşte markette yaşanan o konuşma:

  • Vatandaş: İyice kapatmışsınız kendinizi.
  • Tesettürlü Kadın: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
  • Vatandaş: Denize de böyle giriyorsunuz o zaman?
  • Tesettürlü Kadın: Evet.
  • Vatandaş: Hangi tarikat bu?

"KİMSE KİMSENİN KIYAFETİNE KARIŞAMAZ"

Görüntülerin ve diyaloğun internette paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, tatil beldelerinde insanların giyim kuşam tercihleri nedeniyle bu tarz kategorize edilmesini ve sorgulanmasını "sözlü taciz" ve "özgürlüklere müdahale" olarak nitelendirdi. 

3. Sayfa, Antalya, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Antalya Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı - Son Dakika

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