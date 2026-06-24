Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı - Son Dakika
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Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı

Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
24.06.2026 01:08
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FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı. Ganalı bir şaman, maç öncesi İngiliz forvet Harry Kane'e büyü yapacağını açıklayarak "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Zaten neler yapabileceğimi kanıtladım, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum'' demişti. Maç esnasında etkisiz bir performans gösteren Kane, üst üste kaçırdığı gollerle taraftarlarını üzdü.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşılaştı. ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz berabere bitti.

HARRY KANE'E YAPILAN BÜYÜ İŞE YARADI

Panama maçında ekranlara gelen bir şaman, İngiltere mücadelesi öncesinde harekete geçmiş ve İngiliz forvet Harry Kane'e büyü yapacağını açıklayarak "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak'' demişti. Harry Kane, gösterdiği performansla adeta şamanı haklı çıkardı. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen ve rakip kaleye ilk şutunu 45+4'te atabilen İngiliz forvet, ikinci yarıda da ayağına gelen fırsatları da cömertçe harcayarak taraftarlarını üzdü. Yıldız isim mücadeleyi 6.4 rating ile tamamladı. 

Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı

İKİ TAKIM DA 4 PUAN

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 4'e yükseltti. Grubun son hafta maçında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 

Dünya Kupası, Harry Kane, İngiltere, Futbol, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı - Son Dakika

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