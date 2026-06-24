Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu - Son Dakika
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Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu

Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
24.06.2026 00:05
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FIFA, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Kupası finalinde sahada olacağını ve kupayı takdim edeceğini açıkladı. Geçen yıl New Jersey'deki Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea şampiyon olmuş ve kaptan Reece James kupayı Donald Trump'ın ellerinden almıştı. Trump'ın ödül töreninden sonra sahada kalarak kutlamalara katılması ve futbolcuların yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada uzun süre konuşularak tepki çekmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Dünya Kupası finaliyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 

KUPAYI DONALD TRUMP TAKDİM EDECEK

Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın turnuvanın final müsabakasına katılacağını ve şampiyonluk kupasını kazanan takıma birlikte takdim edeceklerini duyurdu.

''BERABER TRİBÜNDEN TAKİP EDECEĞİZ''

Infantino, 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak dev final için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Başkan Trump ile birlikte final karşılaşmasını tribünden takip edeceğiz ve mücadelenin ardından kupayı yeni dünya şampiyonuna beraber takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu

GEÇMİŞTEKİ KUPA TÖRENİ TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Trump’ın bu büyük organizasyonun ödül töreninde başrolde yer alacak olması, akıllara geçen yıl New Jersey'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası finalini getirdi. Söz konusu finalde Chelsea, Paris Saint-Germain'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış ve kupayı İngiliz ekibinin kaptanı Reece James, Donald Trump'ın ellerinden almıştı. Ancak seremoninin ardından Donald Trump'ın platformdan ayrılmayıp futbolcularla birlikte saha içindeki şampiyonluk kutlamalarına katılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdırmıştı. Chelseali bazı oyuncuların da o anlarda yaşadığı şaşkınlık uzun süre konuşulmuş, Trump'a tepki gösterilmişti. 

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Son Dakika Dünya Kupası Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu - Son Dakika
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