Taliban Heyeti AB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Taliban Heyeti AB'yi Ziyaret Etti

Taliban Heyeti AB\'yi Ziyaret Etti
23.06.2026 18:56
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Taliban hükümeti, Avrupa Birliği'yle ilk resmi temasını Belçika'da gerçekleştirdi.

Afganistan'daki Taliban hükümetinden 5 kişilik bir heyet, ilk kez Avrupa Birliği'ni (AB) ziyaret ederek Belçika'da AB personeli ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban hükümetinin AB'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini açıkladı. Ziyaret, Taliban'ın 2021 yılında ABD öncülüğündeki güçlerin çekilmesinin ardından iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Taliban'ın AB ile Avrupa'daki ilk teması oldu.

AB Komisyonu'nun ocak ayında başkent Kabil'e bir heyet göndermesi ile AB ve Taliban arasında gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından taraflar, bugün yeniden bir araya geldi.

Toplantı, AB ve NATO'nun merkezinin bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklanmayan bir yerde, kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Görüşmede diplomatik hizmetler ve Afganların ülkelerine geri dönüşleri konularına odaklanıldı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi, "Bu tarihi bir ziyaret. İlk kez İslam Emirliği'nden bir heyet, AB'yi ziyaret etti ve Brüksel'de üye devletlerle görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Balkhi görüşmelerde, "AB bölgesindeki Afganlar için geniş kapsamlı konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması, güven artırıcı önlemlere duyulan ihtiyaç, konsolosluk varlığı ve Afgan vatandaşlarının onurlu geri dönüş süreci" gibi konuların ele alındığını söyledi.

Taliban heyetine diğer ülkelere erişim hakkı tanımayan sınırlı vizeler verildi

AB üyesi hiçbir ülke, Taliban'ı resmen tanımıyor. Bu nedenle Brüksel'deki görüşme, Taliban'ın beş yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana uygulanan diplomatik izolasyonda küçük bir gedik olarak görülüyor. Ziyaret amacıyla Taliban heyeti üyelerine, Belçika'da 24 saat kalmalarına izin veren ve Schengen bölgesindeki diğer ülkelere erişim hakkı tanımayan sınırlı vizeler verildi.

"Bu temaslar teknik düzeydedir ve tanıma anlamına gelmez"

AB Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, görüşmenin çok sayıda AB üyesi ülkenin daha sert göç politikaları ve sınır dışı işlemlerinin artırılması talebine karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Lammert, "Bu temaslar teknik düzeydedir ve tanıma anlamına gelmez" dedi.

Nobel Ödüllü Malala Yusufzay'tan tepki

Taliban militanları tarafından 2012 yılında başından vurulan ve bundan iki yıl sonra Nobel Barış Ödülü alan Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, AB'nin Taliban ile görüşmesinden "derin sarsıntı" duyduğunu açıkladı.

Yusufzay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa, dünyanın en ağır insan hakları krizlerinden birinin sorumlusu olan rejimi, meşrulaştırmamalı. Taliban ile her temas, Afgan kadın ve kız çocuklarının haklarıyla başlamalı ve onların haklarıyla sona ermeli" dedi.

AB, son dönemde blok genelinde toplu sınır dışı işlemlerinin artırılmasını amaçlayan bazı reformlar kabul etmişti. Bunlar arasında geri dönüş merkezleri kurulması, sınır kontrollerinin sıklaştırılması ve insan hakları ihlalleri nedeniyle resmen tanınmayan Taliban hükümetiyle temas kurulması da yer alıyordu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Taliban Heyeti AB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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