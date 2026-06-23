Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı - Son Dakika
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Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

23.06.2026 22:26
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CHP'den istifa ettikten saatler sonra AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a istifasının sebebini açıkladı. Mansur Yavaş'la aylardır görüşemediklerini söyleyen Koç, "Ben bırakın kendisiyle görüşmeyi, mesajlarıma veya aramalarıma dönüş bile alamadım. Biz 6 aydır Mansur Yavaş'a ulaşamıyorduk. Gerçekten o kalem kırılmış, orada çok net bir şekilde algıladım." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı. Koç'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Koç'un AK Parti'ye geçişinin yankıları sürerken, istifasının sebebi ve perde arkasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a konuşan Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Koç şunları söyledi: "Bu kararı vermek çok zor oldu. Son güne kadar da gelgitleri yaşadığım bir karardı. Bizler şehrimizin beklentilerini karşılamakla mükellefiz. Bu bilincin asla dışına çıkmadık.

"MANSUR YAVAŞ'LA 6-7 AYDIR GÖRÜŞEMİYORDUM"

Mansur Yavaş başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çoğu konuda hep yanımızdaydı. Ama özellikle son 6-7 aydır iletişim konusunda Mansur Yavaş'la çok sıkıntılar yaşadık. Benim ilçe başkanım istediği zaman veya meclis üyem başkanımızla görüşebiliyorken ben bırakın kendisiyle görüşmeyi, mesajlarıma veya aramalarıma dönüş bile alamadım.

"GERÇEKTEN O KALEM KIRILMIŞ"

Bu kararı vermeden 3 gün öncesinde görüştük. Kendisine sadece şunu söyledim. 'Sayın başkanım bunlara sebep nedir? Farkında olmadan bir yanlış yaptıysak hakkınızı helal edin. Ama o yanlışı söyleyin, bilelim, düzeltelim.' Kendisi sadece, 'Geçen gün bakan beye gittin ve beni haberdar etmedin' dedi. Biz bakan beye 4 gün önce gitmiştik. Biz 6 aydır Mansur Yavaş'a ulaşamıyorduk. Gerçekten o kalem kırılmış, orada çok net bir şekilde algıladım.

Partiyle bir sıkıntımız yok, zaten işimiz de yok. Çünkü biz icra makamıyız, bizim işimiz büyükşehirle. Parti siyasetini yapar biz icraatlarımızı gerçekleştiririz. Dolayısıyla bizim her daim muhatap olmamız gereken, büyükşehir belediye başkanımızdır. O muhataplığı, o iletişimsizliği 6-7 aydır maalesef yaşıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Bedia Teymur, Mansur Yavaş, Levent Koç, Yönetmen, Politika, AK Parti, Haymana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Levent Koç Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Güya milliyetçi olacak Mansur, Chp'ye geçenin kimyası bozuluyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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