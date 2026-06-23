Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig\'in yıldızına dikti
23.06.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağ bek pozisyonun takviye yapmak isteyen Galatasaray, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için harekete geçti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. 

HEDEFTE ARDA OKAN KURTULAN VAR

2026 Dünya Kupası'nda şanssız bir sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo’dan gelen kötü haber, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Mevcut yabancı kuralını göz önünde bulunduran Galatasaray, sağ bek pozisyonunu yerli bir isimle takviye etme kararı aldı. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk’un raporuyla listenin ilk sırasına Göztepe’nin parlayan yıldızı Arda Okan Kurtulan yerleşti.

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLACAK

Geçtiğimiz sezon sağ bekte çoğunlukla Roland Sallai’yi tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Singo'nun sakatlığı sonrası Sallai'yi rahatlatacak ve ona alternatif olacak yerli bir isim istiyor. Buruk’un, hem sağ bek hem de sağ kanat olarak görev yapabilen çok yönlü yapısı nedeniyle 23 yaşındaki Arda Okan’ın transferine onay verdiği öğrenildi.

BONSERVİS PAZARLIKLARI

Galatasaray, genç oyuncunun transferini bitirmek için İzmir ekibiyle temaslarını sıklaştıracak. Göztepe, oyuncusu için 10 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ederken, bu rakamı fazla bulan sarı-kırmızılı yönetim fiyatı aşağı çekmek için formül arayışına girdi. 

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

21:56
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
21:46
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 22:08:27. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.