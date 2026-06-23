Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar! - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

Sergen Yalçın\'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
23.06.2026 21:46
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Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev sürecine dair konuştu. Kendilerini eleştiren kişilere seslenen Sergen Yalçın, “Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın... Kalleşler bunlar”

Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, kulüpteki süreci, kadro yapısını, ayrılığını ve eleştirileri sert sözlerle değerlendirdi.

''BANA YAPILANLARI ITALIANO'YA YAPMAYIN''

"Taraftar isterse giderim" dediğini hatırlatan Yalçın, "Taraftar istedi, gittim. Bana yapılanları Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın" ifadelerini kullandı. 

Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

''BU KADRO ZATEN BİR HEDEF GÖREMEZ''

"Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş, başkan değiş, hoca değiş... Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ne beklenti içinde olacak?" diyen Sergen Yalçın, “Biz Beşiktaş’ta kurulu bir kadroya geldik. Kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro, rakiplerinin %60-70 gerisinde.” sözlerini sarf etti. 

Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

''YÜZDE 100 BAŞARILI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ''

Takımın 18-19 maç kaybetmediğini vurgulayan Yalçın, “Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye'de hiç kimse yapamaz” dedi.

Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

''KALLEŞLER BUNLAR!''

Eski Beşiktaşlı futbolcuları ve takım arkadaşlarını eleştiren Yalçın, ''Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın... Kalleşler bunlar'' şeklinde konuştu. 

Sergen Yalçın, Beşiktaş, YouTube, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar! - Son Dakika

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