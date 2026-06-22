Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi

Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
22.06.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşi doğum yapacak olan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, Dünya Kupası'ndan ayrıldı. Bu durumu eleştiren Fransız Gazeteci France Pierron, Doku'yu hedef alarak, "Dünya Kupası'nda oynama şansına sahipsin. Yüzlerce futbolcu senin yerinde olmak için canını verir. Bu fırsat hayatında belki de bir daha asla karşına çıkmayacak'' demişti. Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku'dan özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Belçika Milli Takımı'nda mücadele eden yıldız futbolcu Jeremy Doku, sürpriz bir kararla turnuvadan çekildiğini açıkladı.

EŞİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİĞİNİ DUYURDU

İlk çocuklarının doğumu yaklaşan başarılı kanat oyuncusu, bu özel anı kaçırmamak ve eşinin yanında destek olmak amacıyla kampı terk ederek evine dönme kararı aldı.

GAZETECİ PIERRON'DAN DOKU'YA ELEŞTİRİ

Fransız Gazeteci France Pierron, eşinin doğumu nedeniyle Dünya Kupası kampından ayrılacağını açıklayan Doku'ya canlı yayında çok sert sözlerle eleştirilerde bulundu. 

''ÇOCUĞUNUN DOĞUMU İÇİN DÜNYA KUPASI'NI MI BIRAKACAKSIN?''

Pierron, Dünya Kupası'na özel gerçekleştirilen programda yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nda oynama şansına sahipsin. Yüzlerce futbolcu senin yerinde olmak için canını verir. Bu fırsat hayatında belki de bir daha asla karşına çıkmayacak… Ve sen çocuğunun doğumuna katılmak için tüm bunları bırakıp gidecek misin? Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı rezalet bir andır. Babanın oradaki rolü sadece bir figürandan ibarettir. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda orada olacak, doğumuna gitmesen bile... Sen ise uzun bir yol giderek 10 saat kaybedeceksin, duygusal bir patlama yaşayacaksın, yorgunluktan tükeneceksin. Dünya Kupası kaçırılmaz. Bazı adamlar Dünya Kupası'nı izlemeye gelebilmek için belki kredi çekti, belki her şeylerini feda etti; sen ise bir göbek bağı kesmen için orada olmayacaksın." dedi. 

İŞİNE SON VERİLDİ

France Pierron'un bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken, 44 yaşındaki gazeteci tepkilerin odağı oldu. Bu tepkiler üzerine harekete geçen Fransız gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dilediğini açıklayarak gazetecinin işine son verdi.

Bir Daha Asla, Dünya Kupası, Fransız, Magazin, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp

22:41
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea’nin istediği yıldıza imza attırdı
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
22:10
Ankara’da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
18:22
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 23:20:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.