Samsun\'da Konser Sırasında Kaza

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park'ta düzenlenen Bayhan konseri sırasında yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Batı Park iç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayhan konseri sırasında Nurullah A. idaresindeki 55 AVK 256 plakalı motorlu bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Erkut Doğan Çırık'a çarptı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Nurullah A., yanında bulunan Enes Bereket ile yaya Erkut Doğan Çırık yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN