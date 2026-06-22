Kanada\'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü

Kanada’nın Montreal kentindeki Côte-des-Neiges mahallesinde sabah saatlerinde terör dehşeti yaşandı. Toplu bir katliam gerçekleştirmek üzere askeri tarzda kamuflaj kıyafetleri ve mühimmatla donatıldığı anlaşılan silahlı bir saldırgan, polisle girdiği sıcak çatışmada ölü ele geçirildi. Kan donduran olayda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

KATLİAM DONANIMIYLA SOKAĞA İNDİ

The Gazette gazetesinin aktardığı bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde alarm durumuna geçilmesine neden olan saldırganın profili dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Üzerinde askeri kamuflaj ekipmanları bulunan ve adeta toplu bir kıyıma hazırlık yapmış gibi görünen silahlı şahıs, çevreye büyük bir tehdit oluşturdu. Olayın patlak vermesiyle birlikte emniyet güçleri bölgeyi tamamen abluka altına aldı.

Vatandaşların can güvenliğini korumak adına acil durum anonsları geçilerek, "Güvenli kapalı alanlara sığının, kapılarınızı kilitleyin ve kesinlikle pencerelerden uzak durun" uyarıları yapıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Montreal Polis Departmanı (SPVM), öğle saatlerinde operasyona dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, kamufle haldeki ağır silahlı şüphelinin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çatışmanın bilançosuna dair paylaşılan detaylarda, 1 polis memurunun görev başında şehit düştüğü, 1 polis memuru ile 1 sivilin ise kurşunların hedefi olarak yaralandığı belirtildi. Olay yerinde can veren saldırganın kimliği ve bağlantıları araştırılırken, karantinaya alınan bölgedeki geniş çaplı incelemeler sürüyor.