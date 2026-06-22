Aydın'da İntihar Girişimi - Son Dakika
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Aydın'da İntihar Girişimi

Aydın\'da İntihar Girişimi
22.06.2026 23:38
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Eşinden ayrılma aşamasındaki M.A., evinde doğalgaz açarak intihara kalkıştı, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşinden ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, evinde doğalgazı açarak intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polisin bilinci kapalı halde bulduğu şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 106/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen M.A. (29), evinde doğalgazı açıp, kapı ve pencereleri kapattı. M.A.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, M.A.'yı koltuk üzerinde bilinci kapalı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Nazilli, Polis, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da İntihar Girişimi - Son Dakika

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