Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ıhlamur toplamak amacıyla ormanlık alanda bulunan bir ağaca merdiven yardımıyla çıktı.

BİR YAKINI AĞACIN ALTINDA BULDU

Ağaçta çalıştığı esnada dengesini kaybeden Bayrak, zemine düştü. Ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından yaşlı adam uzun süre fark edilmedi. Akşam saatlerinde doğru Bayrak'tan haber alamayan bir yakını, durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti. Bayrak'ı ağacın altında yerde hareketsiz halde bulan yakını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mustafa Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Mustafa Bayrak'ın cansız bedeni, gerekli işlemler yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.