Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

23.06.2026 01:13
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ıhlamur toplamak için merdivenle ağaca çıkan 68 yaşındaki bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kendisinden saatlerce haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedenini kendisini aramak için ormanlıkta dolaşan bir yakını buldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ıhlamur toplamak amacıyla ormanlık alanda bulunan bir ağaca merdiven yardımıyla çıktı.

BİR YAKINI AĞACIN ALTINDA BULDU

Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Ağaçta çalıştığı esnada dengesini kaybeden Bayrak, zemine düştü. Ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından yaşlı adam uzun süre fark edilmedi. Akşam saatlerinde doğru Bayrak'tan haber alamayan bir yakını, durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti. Bayrak'ı ağacın altında yerde hareketsiz halde bulan yakını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mustafa Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Mustafa Bayrak'ın cansız bedeni, gerekli işlemler yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Mustafa Bayrak, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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