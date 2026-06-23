 Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva arasındaki ilişkiyi, 2008 yılında genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayımlanan haberle ilk kez tüm dünyaya duyuran gazeteci ve araştırmacı Grigori Nehoroshev, Letonya'nın başkenti Riga'da 69 yaşında hayatını kaybetti.
11 yıldır Riga'da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Nehoroshev'in, zehirli mantar yedikten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nehoroshev'in haberinden sonra gazete anında kapatılmıştı. Nehoroshev ise Rus güvenlik servisi FSB tarafından defalarca sorguya alınmıştı.
Nehoroshev Rus ve Batı medyasında uzun yıllardır "Putin'in kişisel düşmanı" olarak anılıyordu. Nehoroshev'in, yakın çevresine sık sık suikasta uğramaktan korktuğunu söylediği iddia edildi.
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