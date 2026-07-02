Tayland'da Kamyonet Kazası: 8 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland'da Kamyonet Kazası: 8 Ölü, 18 Yaralı

Tayland\'da Kamyonet Kazası: 8 Ölü, 18 Yaralı
02.07.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonet, Budist keşişlere çarptı; 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasında dalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Tayland'ın Mukdahan eyaletine bağlı Muang kentinde 11 yaşındaki çocuk, kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasında daldı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Çocuğun babasına ait aracı izinsiz olarak aldığını belirten yetkililer, çocuğun özel birey olduğunu da ifade etti. Polis, çocuğu gözaltına aldı.

Keşişlerden 5'inin olay yerinde 3'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı olan 18 keşişten 13'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yerel saatle 11.55'te meydana gelen kazanın Na Si Nuan köyü yakınlarında yaşandığını belirterek, keşişlerin Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom Tapınağı'nda yemek yedikten sonra Don Tan ilçesine doğru yürüdüklerini açıkladı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde kamyonetin keşişlere son sürat çarptığı ve fren yapmadığı görüldü. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Tayland, Çocuk, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da Kamyonet Kazası: 8 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Ankara’da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi Ankara'da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 11:48:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Tayland'da Kamyonet Kazası: 8 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.