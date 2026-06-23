CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti - Son Dakika
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CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

23.06.2026 17:04
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CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir süredir ihraç edeceği konuşulan Dikbayır, yaptığı paylaşımda "Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil; Cumhuriyetin mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir" ifadelerine yer verdi.

Siyaset gündeminde hareketli saatler yaşanıyor. Bir süredir partiden ihraç edileceği konuşulan CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Dikbayır, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz" diyerek parti üst yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

"İTİRAZIM CHP'YE DEĞİL"

Sosyal medya hesabı üzerinden kararına dair geniş bir açıklama metni paylaşan Ümit Dikbayır, istifa gerekçesinin CHP’nin köklü tarihi veya tabanı olmadığını özellikle vurguladı. Hedefinde parti içindeki bazı isimlerin olduğunu belirten Dikbayır, şu ifadeleri kullandı: "Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum."

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

"ATANARAK GELEN KİŞİNİN KİŞİSEL HESAPLAŞMALARI UĞRUNA..."

Açıklamasının devamında parti içi tasfiyelere ve entrikalara da değinen Sakarya Milletvekili Dikbayır, Atatürk'ün mirasının şahsi çıkarlarla zedelendiğini savunarak sert eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

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Son Dakika Güncel CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti - Son Dakika

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