Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

23.06.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

2 ŞEHİDİMİZ VAR

3,5 inç roket mühimmatının infilak ettiği patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen patlamada 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • özkan çetin özkan çetin:
    la gardesim sürekli Kırıkkale de patlama oluyor , önlem alın gayrı...... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ’haraç’ davası düştü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Muğla’da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı
Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu
100. Gazi Koşusu’nda koşacak safkanlar belli oldu 100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu

15:51
Lucas Torreira’dan Boca Juniors iddialarına yanıt
Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt
15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 16:25:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.