Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ŞEHİDİMİZ VAR

3,5 inç roket mühimmatının infilak ettiği patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen patlamada 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...